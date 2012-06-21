Україна отримає інвестиції на реформу системи середньої освіти від Фінляндії. Проект отримав назву «Фінська підтримка реформ української школи», на його реалізацію скандинавська держава має намір виділити шість мільйонів євро.
Угоду було підписано 5 березня 2018 року. Гроші на реалізацію проекту будуть виділятися протягом чотирьох років - до 2021 року.
Уряд планує пустити кошти на реалізацію плану масштабних реформ середньої освіти в Україні під назвою «Нова українська школа». Міністр освіти України Лілія Гриневич вірить у перспективність реформ.
Одним з найбільших плюсів, на її думку, є можливість домашнього навчання, коли батько буде приходити до школи і просто перевіряти, чи не сильно відстає дитина від програми. Також планується повністю скасувати систему цифрових оцінок у багатьох школах, щоб дитяча психіка була в повному порядку, а учні не «страждали від суб'єктивізму вчителів».
Планується просто рекомендувати дитині робити якесь завдання, замість того, щоб змушувати. Лілія Гриневич так описує новий підхід:
«Там, де відмовляться від оцінок, будуть говорити: тобі вдається то і це, треба надолужити те і це. Тому це не відсутність оцінювання, а вербальне, що підтримує оцінювання, замість карально-цифрового».
Планується також об'єднати кілька предметів в один, а вчителів для таких предметів навчати в режимі «онлайн» і видавати їм після таких курсів сертифікат. На реформу школи планується виділити понад 1 млрд гривень в цьому році.