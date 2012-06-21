Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Як повідомляє пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ), на приватизаційний аукціон виставлено ще два виробничі об’єкти державного підприємства «Укрспирт». Це Воютицьке (Львівська область) та Вишняківське (Полтавщина) місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту –– так професіонали галузі називають спиртозаводи.

Проведення аукціону щодо першого з названих підприємств заплановано на 18 грудня, стартову ціну визначено у майже 22 з половиною мільйона. До складу підприємства входять виробничі цехи, лабораторія та склад спирту.

Друге підприємство мають намір виставити на продаж днем раніше, його стартова ціна –– понад 32 мільйони. Адже до його складу входить більше виробництв, зокрема, виробництва квасного сусла та полісолодових екстрактів, що є цінними компонентами дієтичних та лікувальних добавок (зокрема, відомий «Полісол»), широко використовуються у виробництві безалкогольних напоїв, кондитерській промисловості тощо. Чому держава не може дати собі раду з таким важливим виробництвом, а воліє його продати –– питання, що потребує окремого розгляду.

На своє виправдання керівництво галузі наводить такі дані: до початку приватизації у віданні ДП «Укрспирт» та концерну «Укрспирт» належало 78 державних підприємств спиртової галузі, з них 22 перебувають у незадовільному технічному стані, потребують модернізації, 43 –– взагалі не працюють. Як сталося, що галузь, яка в інших країнах є прибутковою, дійшла до такого стану –– ще одне питання без відповіді.