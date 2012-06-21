У липні цього року на фестивалі швидкості в Гудвуді (Великобританія), який буде проводитися вже в 77-й раз, компанія Ford представить нову версію спортивного автомобіля GT.
За даними іноземних змі, спорткар збереже риси нинішньої моделі, але отримає нові світлодіодні фари, бічні дзеркала іншої форми і широке антикрило в задній частині.
Що стосується силового агрегату, то не виключено, що новий Ford GT залишать з 3,5-літровим бензиновим турбодвигуном V6 потужністю 647 кінських сил.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»