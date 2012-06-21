Історичний музей у Покровську Донецької області віднедавна пропонує своїм відвідувачам цікаву фотомандрівку у минуле міста — у ті часи, коли тутешня залізнична станція та населений пункт звалися Гришине. Всім охочим пропонують сфотографуватися у костюмах місцевих жителів кінця ХІХ — початку ХХ століть. Точніше, сучасні містяни зможуть набути образу своїх попередників — представників заможних родин. Жінки на фото матимуть вигляд тогочасних заможних дам, а чоловікам відповідний одяг надасть вигляду справжніх джентльменів. Не забули у фотоательє «Старе місто» й про малечу: дівчатка перетворяться на маленьких панянок, а хлопчаки враз посоліднішають, вдягнувши фраки і циліндри. Створити тодішню атмосферу Гришина допоможе ще й ретельно відтворений інтер’єр тих років. Нинішня фотоподорож у минуле міста дуже символічна, оскільки архіви свідчать, що у 1884 році у Гришиному на залізничному вокзалі, який тільки почав працювати, було обладнано зал очікування 3-го класу, буфет, поштову контору, а згодом і фотоательє.
ПОДОРОЖ У МИНУЛЕ