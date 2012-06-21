З 15 по 31 грудня у Франції почне діяти комендантська година з 20:00 (21:00 за Києвом). Про ці та багато інших нових карантинних правилах у своєму телезверненні до нації розповів прем'єр-міністр країни Жан Кастекс.

За словами глави МВС Франції Жеральда Дарманена, комендантська година діятиме до 06:00 (07:00 за Києвом). Під заборону потрапляють головним чином прогулянки і заняття спортом на відкритому повітрі, передає телеканал BFMTV.

Порушувати ці обмеження можна буде лише за робочими, сімейними і навчальними потребам, особам з інвалідністю та супроводжуючим їх особам, а також тим, хто вигулює домашніх тварин. Звільняється від комендантської години вечір перед католицьким Різдвом. А ось для 31 грудня напередодні Нового року виключення вирішили не робити, комендантська година діятиме.

Крім того, влада поки не відкриватиме такі громадські місця, як зоопарки, театри, кінотеатри і музеї. Починаючи з 15 грудня, вони не працюватимуть ще три тижні. При цьому уряд знову дозволив громадянам переміщатися країною без спеціального дозволу (не порушуючи при цьому комендантську годину).

Прем'єр-міністр країни Жан Кастекс також оголосив, що відтепер люди, що заразилися коронавірусом, більше не зобов'язані перебувати на суворій ізоляції. Уряд надаватиме їм посилену допомогу – яким чином і в якому обсязі ще уточнюють у міністерстві охорони здоров'я. За словами прем'єра, такий захід не має «консенсусу» в уряді.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»