Французькі вчені вперше з 1946 року провели детальний аналіз фрагментів зубів, які належать Адольфу Гітлеру. Дослідникам вдалося дізнатися точну дату його смерті.
Фахівці повідомили, що останки фюрера є справжніми. Встановлено, що Гітлер помер 30 квітня 1945 року.
«Всі теорії змови, центральним персонажем яких був Гітлер, ми тепер можемо припинити. На підводному човні в Аргентину він не втік, також він не знаходився в Антарктиді на території прихованої бази», — заявили автори дослідження.
Вчені уважно оглянули фрагмент черепа німецького диктатора. Їм вдалося з’ясувати, що досліджуваний об’єкт в повній мірі співпадає з радіографією набору кісток Адольфа Гітлера. На зубах і протезах були виявлені сліди отрути, а в черепі – кульовий отвір.