Плавець Бенуа Лекомт планує стати першою людиною, який перепливе Тихий океан.
5 червня Лекомт розпочав свою багатокілометрову дистанцію з Японії. Француз буде пливти океаном по вісім годин на день. Цей заплив триватиме більше півроку. Ночуватиме спортсмен на яхті з командою, яка супроводжує плавця. Бенуа планує завершити рекордний заплив на західному узбережжі США. Сам Лекомт проживає в Штатах.
Плавець ризикує зустрітися в океані з численними небезпеками: акулами, штормом, зграєю медуз і екстремально низькою температурою води. Під час запливу його супроводжуватимуть на яхті шість членів команди. Загалом француз пропливе дев'ять тисяч кілометрів.
Лекомт готувався до цього запливу понад шість років. Він щодня тренувався фізично і готувався до такого випробування морально.
Фахівці, які будуть супроводжувати спортсмена під час плавання, вивчатимуть рівень забруднення Тихого океану побутовим і промисловим сміттям, стежитимуть за впливом екстремальних навантажень на серце плавця, і спробують встановити, як аварія на атомній електростанції в Фукусімі подіяла на океан.
Лекомт у 1998 році вперше в історії переплив через Атлантичний океан, подолавши 6400 км за 73 дні. Першими словами плавця, які він сказав, діставшись до суші були: «Більше ніколи».
Однак Лекомт зважився на нову пригоду. Спортсмен розповів журналістам, що всього через три-чотири місяці після закінчення атлантичного марафону він почав обмірковувати наступний заплив на довшу дистанцію.
За матеріалами Snob