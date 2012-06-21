Матч-відповідь 1/8 фіналу футбольної Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" та італійською «Ромою» зможуть відвідати на НСК "Олімпійський" у Києві 14 тисяч глядачів.

Про це повідомив комерційний директор ФК "Шахтар" Дмитро Кириленко в інтерв'ю клубній пресслужбі.

"З огляду на погіршення епідеміологічної обстановки у Києві зокрема і в Україні в цілому, ми вирішили обмежити кількість квитків на матч 20 відсотками місткості стадіону. Здоров'я – першочергова цінність, тому, попри дозвіл прийняти до 22 тисяч уболівальників (30 проценов місткості НСК "Олімпійський" ), ми знизили цифру до 20 відсотків – це близько 14 тисяч максимум.

Відповідно до протоколу УЄФА "Повернення до гри" та нормами Міністерства охорони здоров'я України уболівальники зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції (квитки продаються з урахуванням відстані в 1,5 метра між глядачами), протягом усього матчу носити маски, використовувати встановлені на стадіоні санітайзери. Біля входу здійснюватиметься обов'язковий температурний скринінг. Упевнений, за умови дотримання усіх норм буде безпечніше за звичайну поїздку в київському метро або прогулянку в парку", – заявив Кириленко.

Як повідомляв Укрінформ, поєдинок "Шахтар" – "Рома" розпочнеться у четвер о 19.55. У першому матчі в Римі перемогли італійці – 3:0.