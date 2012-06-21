За наказом начальника поліції Луганщини Сергія Колесника, особовий склад всіх відділів поліції, у тому числі, Головного управління, залучають у вихідні дні на патрулювання із забезпечення публічного порядку та безпеки. Основна мета патрулювання – недопущення скоєння на території області тяжких та особливо тяжких резонансних злочинів, виявлення осіб, які виношують наміри їх скоєння, виявлення та вилучення з незаконного обороту зброї та вибухівки.
«Від дій кожного з вас залежить довіра громадян до поліції, і наше головне завдання – служити і захищати!», - наголосив очільник Луганської поліції Сергій Колесник під час проведення інструктажу.
Посилення заходів безпеки вже дало відчутний результат.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, днями до чергової частини Сєверодонецького відділу поліції зателефонувала 45-річна місцева мешканка та повідомила про те, що двоє невідомих чоловіків, погрожуючи гранатою, заволоділи її сумкою з грошима. Співробітники слідчо-оперативної групи, які виїхали на місце події, встановили, що у номері одного з готелів міста жінка разом із двома малознайомими їй чоловіками «святкували» знайомство. Раптом, вона помітила, що у неї з сумки пропали гроші близько 600 гривень. Вона стала вимагати у чоловіків, щоб ті повернули їй гроші, і перевіряючи сумку одного з них, побачила в ній предмет, схожий на гранату.
Співробітники слідчо-оперативної групи зі слів потерпілої склали орієнтировку з зовнішніми даними чоловіків та направили її усім нарядам, що патрулювали місто Сєверодонецьк та по області. Завдяки цьому, правопорушники були затримані по «гарячих слідах» нарядом поліцейських. У затриманих виявлена та вилучена граната «РГД-5». Наразі проводяться першочергові слідчі дії.
Але чи не найбільш резонансним за останній час стало затримання у Рубіжному чоловіка, який підкинув пакет з відрізаною головою барана в автівку громадському активісту. Правопорушником виявився 35-річний місцевий мешканець, раніше судимий. Поліції він пояснив, що ніяких злочинних намірів відносно активіста не мав, а підкинув пакет в багажник машини бо хотів пожартувати. Як з’ясувалось, чоловік напередодні підробляв, допомагаючи по господарству власникові однієї шашличної. Саме там він і взяв відрізану голову барана. А до того як підкинути її у машину активісту, він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, бігав по місту Сєверодонецьку і лякав цією головою молодих дівчат. Вирішується питання про притягнення затриманого до відповідальності.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»