З 1 квітня 2020 року в країні розпочинає роботу Програма медичних гарантій. Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я спільно з обласним керівництвом працюють над своєчасним упровадженням реформи.
«Для повноцінного старту другої ланки медичної реформи до 31 січня всі області мали забезпечити автономізацію та комп’ютеризацію медустанов. Лікарні мають бути оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами, мати лікарів відповідної кваліфікації та рівня практики. Це має бути зроблено до 1 квітня», — поставив завдання Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час селекторної наради з керівниками облдержадміністрацій.
Якщо медичний заклад не відповідатиме вимогам, НСЗУ не укладатиме з ним угоду, отже лікарня не отримає фінансування. У такому разі гроші на утримання медзакладу надаватиме місцева влада.
На сьогодні вже автономізовано 97% закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу. Найбільше проблем на Запоріжжі. Там автономізовано 85%. Станом на 5 лютого всі ключові заклади обласного підпорядкування не автономізовано.
Ситуація з рівнем комп’ютеризації та інформатизації закладів вторинного й третинного рівнів надання медичної допомоги трохи гірша, констатує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. П’ять областей виконали план комп’ютеризації лише на половину — Луганська (48%), Харківська (55%), Київська (55%), Сумська (56%), Запорізька (56%).
Керівникам цих областей Прем’єр доручив ужити заходів для забезпечення комп’ютерною технікою закладів охорони здоров’я, які надають спеціалізовану медичну допомогу. А очільника Запорізької ОДА окремо зобов’язано прискорити процес автономізації в області. А якщо заклади не встигнуть автономізуватися і не зможуть укласти договір з НСЗУ до 1 квітня, місцевій владі до моменту укладання договору лікарень з НСЗУ рекомендовано забезпечити їх фінансування.
Програма медичних гарантій містить гарантований пакет таких медичних послуг: первинну допомогу; екстрену; амбулаторно-поліклінічну — послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар; стаціонарну; паліативну — обслуговування невиліковних хвороб (знеболення, допомога родинам пацієнтів, підтримка життєдіяльності, догляд за пацієнтом); медичну реабілітацію; медичну допомогу у зв’язку з пологами; реімбурсацію лікарських засобів («Доступні ліки»).
Усі послуги з гарантованого медичного пакета будуть повністю безплатними для українців. Адже за медичну допомогу вони вже заплатили зі своїх податків.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»