Як повідомили в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА, з 1 травня 2018 року послуги з гарячого водопостачання і централізованого опалення киянам будуть коштувати дешевше. До роботи у повному обсязі приступила нове комунальне підприємство – «Київтеплоенерго». Тому оплату за травень треба робити саме цій, а не будь якій іншій компанії. «Київтеплоенерго» вже через тиждень почне розсилати квитанції, нараховувати плату.
Нагадаємо, що поки вартість гарячого водопостачання була затверджена розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради №700 від 26 квітня 2018 року.
Тарифи на гарячу воду для населення знизилися в середньому на 10 гривень: при наявності рушникосушки – 74,49 грн; при відсутності рушникосушки – 63,37 грн.
До 1 травня 2018 року в Києві діяли тарифи на гаряче водопостачання, затверджені постановою НКРЕКУ №1536 від 28 грудня 2017 року.