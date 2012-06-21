Подання до апеляційного суду шведського округу Свеа, який за клопотанням російського Газпрому ухвалив рішення про призупинення процедури примусового стягнення боргу в 2,6 мільярда доларів з російської компанії в межах виконання рішення Стокгольмського арбітражу, направила НАК «Нафтогаз України».
«Ми звернулися з поданням до апеляційного суду в Швеції, який розглядає оскарження рішення арбітражу. На відміну від арбітражу, правила якого забороняють публічність, подання до апеляційного суду зазвичай публічне. Тому всі охочі можуть його прочитати — там є багато цікавого, — повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці головний комерційний директор компанії Юрій Вітренко. — Газпром нечесним шляхом намагається не сплачувати цей борг. Поки що він лише досяг призупинення примусового стягнення. Ми домагатимемося покарання Газпрому за такі нечесні дії і змусимо його заплатити борг у повному обсязі й відшкодувати всі пов’язані з цим витрати».