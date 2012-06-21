У межах тарифного плану «Місячний» газопостачальна компанія «Нафтогаз України» готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 гривні за кубометр до завершення карантину або опалювального сезону.

Для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний», вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 гривні, 5,24 гривні та 6,45 гривні за кубічний метр відповідно до умов договорів.

«Нафтогаз України» як постачальник останньої надії готовий прийняти всіх побутових споживачів, постачальник яких не зможе або відмовиться постачати газ за регульованою ціною, повідомляє департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України».

«Ми готові мінімізувати тиск цін на енергоносії на незахищені верстви населення під час карантинних обмежень. Ми готові прийняти на постачальника останньої надії всіх, хто опиниться без постачальника газу в разі неготовності газзбутової компанії забезпечити визначену урядом ціну 6,99 гривні за кубометр. Розуміємо, що запровадженням регульованих цін на газ уряд зробив вимушений крок, спричинений потужною протидією приватних постачальників розвитку ринку газу та переходу споживачів до нових постачальників. Щодня ми отримуємо скарги від споживачів, які не можуть знайти свій ЕІС-код, яким погрожують нарахувати вигадані борги за температурні коефіцієнти чи відрізати газ нібито за неправильно оформлені документи», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Як підкреслив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, рішення про впровадження державної регульованої ціни тимчасове і не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні.

Нафтогаз за необхідності задіє страховий механізм — постачальника останньої надії, який має достатній ресурс природного газу для обслуговування всіх побутових споживачів в Україні.

У компанії переконані, що час, доки діятиме державна регульована ціна на газ, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, разом з Антимонопольним комітетом ефективно використає для дослідження порушень на ринку природного газу, їхні висновки будуть об’єктивними, неупередженими, а вжиті заходи — дієвими для захисту прав і свобод споживачів та учасників ринку.