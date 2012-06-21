Парламентська асамблея Ради Європи обрала Деспіну Хатзівассіліу-Цовіліс на посаду генерального секретаря і вона стала першою жінкою, що зайняла цей пост за 72-річну історію Асамблеї.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

Термін її повноважень - п'ять років, починаючи з 1 березня 2021 року. Вибори проводилися за допомогою електронного голосування за участю 96,46% парламентаріїв.

Хатзівассіліу-Цовіліс вже 21 рік працює з парламентаріями з усієї Європи в Парламентській асамблеї, очолюючи комітети з моніторингу та з політичних питань. Вона почала свою кар'єру в Раді Європи в 1993 році в Європейській комісії з прав людини.

Вона доктор права, має докторський ступінь з Європейської конвенції про права людини в Інституті Європейського університету у Флоренції.

Відповідно до Регламенту Асамблеї генеральний секретар забезпечує належне функціонування ПАРЄ, виконує її рішення і координує роботу комітетів.

Вона очолить секретаріат з приблизно 90 співробітників, який допомагає президенту і членам Асамблеї виконувати їх роботу і забезпечує належне проведення парламентських засідань.