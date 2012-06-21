«Запровадження кадастру поверхневих водних об’єктів — перший важливий крок для створення сучасних інформаційних інструментів управління водними ресурсами. Нарешті фахівці зможуть використовувати у роботі не гідрологічні характеристики водних об’єктів, актуальні для 1950-х років, а дані сучасного геопорталу «Водні ресурси України», — зазначила під час презентації геопорталу (http://map.davr.gov) голова Державного агентства водних ресурсів України Ірина Овчаренко.
Вона наголосила, що геопортал «Водні ресурси України» — підсумок ґрунтовної роботи багатьох інституцій, зокрема проекту ЄС APENA, провідних експертів водогосподарського напрямку Міністерства екології та природних ресурсів, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, народних депутатів, секретаріату Комітету екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України, науковців та безпосередньо водогосподарських організацій Держводагентства.
«Геопортал відкриває нові практичні можливості. Зокрема він містить сучасні атрибути дев’яти районів річкових басейнів. Це об’єкти гідрографії — річкові суббасейни, водогосподарські ділянки, екорегіони, кадастровий поділ тощо», — зауважив перший заступник голови Держводагентства Михайло Хорєв.
Технічні можливості геопорталу: має зручний та зрозумілий для користувачів інтерфейс; будь-який користувач інтернету може легко здійснювати навігацію на карті, вимірювати відстані, комбінувати різну графічну інформацію, створювати тематичні карти і багато іншого. Геопортал має великий потенціал — від наочного і точного зображення водних об’єктів до стану водних масивів у режимі онлайн.
Інформаційна система поки що працює в тестовому режимі. Тому небайдужа громадськість, науковці можуть упевнено долучатися до її активного тестування. Адже геопортал насамперед розрахований на широке коло користувачів.
До речі, один із пріоритетів політики уряду — розвиток інформаційних технологій і відкритих даних. Цей портал стане складовою ширшої платформи «Відкрите довкілля», яку розробляє Мінприроди спільно з Держводагентством та іншими центральними органами виконавчої влади. Ця велика ІТ-платформа матиме певні аналітичні модулі, щоб громадськість мала вільний доступ до екологічної інформації.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»