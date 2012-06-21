У Сумській загальноосвітній школі №4 пройшов мітинг-реквієм до п’ятих роковин загибелі полковника СБУ вихованця навчального закладу Олександра Аніщенка, який віддав своє життя під час виконання службових обов’язків на початку травня 2014-го поблизу міста Слов’янська, рятуючи побратимів.
Як повідомляє прес-група УСБУ в Сумській області, до школи завітали рідні Героя, колеги по службі, учні, вчителі, представники громадськості.
Вони вшанували пам’ять земляка, а ті, хто служив разом з Олександром, поділилися спогадами про нього.
І хоч Олександра немає поряд 5 років, він залишається в пам’яті рідних, колег і друзів, а також молодого вдячного покоління.
Олександрові Аніщенку посмертно присвоєно звання Героя України, Почесного громадянина Сум, на честь нього названо вулицю і школу, в якій навчався і працював.
Учасники мітингу поклали квіти до його могили на алеї Героїв у Сумах, де на пам’ятнику викарбувано слова Олександра: «Я хочу, щоб пам’ятали не мої справи, а мою душу…»