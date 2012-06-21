Після того, як тропічний шторм Ета потрапив на берег, уся південно-східна Мексика затоплена. У штаті Табаско сильні зливи викликали розлив річок, що затопили частину міста, вулицями якого тепер вільно плавають крокодили.

Жителі Вільяермосі, столиці штату Табаско, повідомили про крокодилів завдовжки до трьох метрів. Крокодили плавають міськими вулицями, і навіть нападають на людей ...

Крім Табаско від шторму Ета постраждали штати Веракрус і Чьяпас. Тропічний шторм приніс сильні вітри, зливи, повені, зсуви і селі, від яких постраждало понад 200 000 осіб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

