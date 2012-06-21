Гімн України у 72 варіаціях (саме стільки наших співвітчизників ув’язнено в Росії за надуманими звинуваченнями) виконав український піаніст Майк Кауфман-Портніков. Так він підтримав бранців Кремля. Гімн в авторських обробках лунав на Майдані Незалежності 12 годин поспіль.
Виконавець не робив перерв ні на відпочинок, ні на їжу. Це акція єдності з патріотами, які нині піддаються тортурам і голодують в РФ. Частину з них безпідставно утримують у російських СІЗО, а деякі вже отримали чималі тюремні терміни. Серед них Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих та інші.
Гімн піаніст обрав тому, що переконаний: ця пісня може витягти з прірви випробувань кожного ув’язненого, котрий подумки повертатиметься до головного символу держави, згадати й проспівати який у тяжку хвилину може кожен українець.
А ще така дванадцятигодинна музична подорож давала змогу слухачам пройти крізь часи, події, картини життя України, відчути красу й натхненність української нації й української землі.