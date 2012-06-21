Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Гімнаст із Маріуполя вихованець Донецького училища олімпійського резерву Ігор Радівілов став чемпіоном Європи в опорному стрибку. На змаганнях, що відбулися в турецькому місті Мерсіні, український спортсмен, взявши «золото» у згаданій дисципліні, також виборов бронзову медаль у вправах на кільцях. А далі житель Маріуполя отримав ще одну золоту медаль, зробивши вагомий внесок у перемогу збірної України, яка вперше в історії стала чемпіоном Європи в командному багатоборстві.

Віднині Ігор Радівілов — триразовий чемпіон Європи, адже свою першу медаль європейського чемпіонату він здобув у 2013 році. Окрім того, на Олімпійських іграх у 2012-му став бронзовим призером за вправи на кільцях. А ще гімнаст із Маріуполя відомий і тим, що на його честь навіть названо опорний стрибок «The Radivilov» (спортсмен має зробити три оберти в повітрі, перед тим як приземлитися).