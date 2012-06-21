Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Український спортсмен із Донеччини Олег Верняєв став чемпіоном Європейських ігор – 2019, що відбулися у Мінську. У фіналі, виступаючи у своїй коронній дисципліні – паралельні бруси, гімнаст здобув золоту медаль, набравши 15.333 балів. На другому й третьому місці були спортсмени відповідно з Кіпру та Туреччини.
Також у активі донеччанина є й дві срібні медалі за виступи на згаданих змаганнях.
«У вправах на коні помилився з базою, а тому маю «срібло». А стосовно брусів, то орієнтувався на оцінки конкурентів. Побачивши бали кіпріота і турка, зрозумів: моє завдання просто гарно виступити. Загалом – я задоволений», – прокоментував участь і результати змагань Олег Верняєв.
Окрім нього у заключний день Європейських ігор-2019 золоті медалі у збірній України також завоювали борець Жан Беленюк, боксер Олександр Хижняк, каратисти Станіслав Горуна та Аніта Сергєеєва, гімнастка Анастасія Бачинська. Всього українські спортсмени вибороли 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових медалей і посіли підсумкове третє місце в загальнокомандному заліку.