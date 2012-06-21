Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

У зустрічі також взяли участь міністр фінансів Сергій Марченко, заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко, радник керівника Офісу Глави держави Тимофій Милованов, голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

«Україну та ЄБРР пов’язують добрі відносини та багато важливих проектів, у які Україна вкладає душу, а ЄБРР – віру та гроші. Ми вважаємо вас одним зі стратегічних фінансових партнерів. Для нас дуже важливі ці відносини», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави та президент ЄБРР обговорили розвиток інфраструктури в Україні. Володимир Зеленський розповів про важливі закони, які допоможуть залучити інвестора до реалізації інфраструктурних проектів. Зокрема, це закони про концесію та про велику приватизацію. Він наголосив, що приватизація на сьогодні є одним із пріоритетів і запросив ЄБРР долучитися до цього напрямку.

Крім того, Україна планує розвивати державно-приватне партнерство у дорожній галузі. ЄБРР продовжує інвестувати у реконструкцію та будівництво українських доріг. Банк надав кредит Державному агентству автомобільних доріг на розвиток дорожньої інфраструктури.

«Дуже важливо підтримувати інфраструктурні проекти в Україні, адже якісні дороги, мости та соціальна інфраструктура важливі для кожного українця. Завдяки інфраструктурним проектам ми створили 190 тисяч робочих місць у той час, коли через пандемію COVID-19 багато хто втрачав роботу», – зазначив Президент.

Крім того, обговорили питання розвитку аграрного сектору України.

«Доцільно інвестувати в сільське господарство. Україні треба чимало інвестицій у модернізацію інфраструктури зрошування. Її відбудова буде потужним кроком у розвитку сільського господарства та України як гравця на міжнародному аграрному ринку», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що в Україні вже відновлено архітектуру антикорупційних органів, а Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроекти про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.

Також Президент наголосив, що триває реформа правоохоронних органів, і сьогодні він підписав закон про створення Бюро економічної безпеки. Новостворене бюро забере функції нагляду за економічними злочинами у правоохоронної системи, що сприятиме розвитку бізнесу та покращенню інвестиційного клімату в Україні.

«Судова реформа – серед найскладніших викликів, однак упродовж трьох років ми повністю її завершимо і створимо прозору, ефективну судову систему в Україні», – додав Володимир Зеленський.

Крім того, обговорили реформу енергетичного сектору. Президент розповів, що держава відновила контроль над ПАТ «Центренерго», яке є одним з найбільших підприємств енергетичної галузі України.

Глава держави наголосив, що міністр енергетики має бути незалежною фігурою та працювати над втіленням реформ у галузі.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна зацікавлена у створенні ринкових умов у всіх секторах економіки.

Також ішлося про реалізацію програм енергоефективності, зокрема впровадження енергоощадних технологій у житловому господарстві.

Президент зазначив, що Україна зацікавлена в залученні інвесторів до проведення прозорої приватизації.

Крім того, обговорили продовження реформи фінансового та банківського секторів України.

Президент ЄБРР привітала реформи, які втілюються у різних галузях української економіки.