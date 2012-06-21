Підвищення температури води в Індійському океані через зміни клімату призвело до загибелі 90% коралових рифів біля берегів Шрі-Ланки, заявив керівник ланкійського управління із захисту морського середовища Терней Прадіп Кумара.
За його словами, забруднення води та незаконні методи рибальства також чинять негативний вплив. У зв'язку з цим він закликав врятувати 10% коралів, які залишилися в акваторії республіки, що можуть зникнути до 2030 року, шляхом перенесення їх в «особливі екологічні райони».
Всі види коралів існують у симбіозі з мікроскопічними водоростями, які забезпечують їх поживними речовинами і енергією для утворення твердих структур. У занадто теплих водах ці водорості корали не сприймають, що призводить до їхньої загибелі.
«Урядовий кур’єр», повідомляв що італійські вчені в березні 2019 року знайшли унікальний кораловий риф у південно-східному узбережжі Італії, який з біорізноманіття і будовою схожий на рифи Австралії і Мальдівських островів. Ця ділянка довжиною близько 2,5 км розташована на глибині від 30 до 55 метрів недалеко від міста Монополи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»