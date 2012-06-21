Вже до кінця ХХІ століття середня температура на Землі може збільшитися на чотири градуси. А це в свою чергу призведе до небувалих засух і масштабних повеней.
Про це повідомили науковці з Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук, проаналізувавши нинішні темпи змін клімату, що відбуваються на планеті.
Вчені вважають, що розвиток промисловості та індустріальний підйом з 2064 по 2095 рік спровокує рекордне зростання температур. Науковці кажуть, що зростання температури на чотири градуси не буде згубним для людства в короткостроковій перспективі, однак тривалий ефект «теплиці світового масштабу» спровокує десятки великих стихійних лих.
У своєму дослідженні науковці зазначили, що підвищення температури викличе серйозні загрози для екосистем і пов’язаних з ними міст і промислових зон. Крім унікальних температурних рекордів, жителів Землі чекають небувалі посухи і масштабні повені, спрогнозувати наслідки яких науковці поки не можуть.
Джерело: zik