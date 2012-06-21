Нове кліматичне дослідження показало, що глобальне потепління, яке нині спостерігається, по-різному впливає на денні та нічні температури на Землі. З'ясувалося, що аномальне нічне потепління фіксується в світі дещо частіше, ніж денне.



Британські вчені проаналізували великий набір кліматичних даних, накопичений з 1983-го року, і з'ясували, що існує різниця в середній річній температурі між потеплінням в світлий і темний час доби. Цей показник відрізняється вже на 0,25 градуса Цельсія, але сама по собі «асиметрія потепління» викликала серйозне занепокоєння у дослідників.



Подальший аналіз, вироблений співробітниками Університету Ексетера, допоміг визначити, що вся справа в зміні рівня хмарності. Збільшена через потепління хмарність провокує деяке падіння температури вдень, але зберігає температуру вночі, в результаті чого хмари стають причиною більш вираженого нічного потепління. Нічне потепління спостерігається в основному в регіонах з високою вологістю, що теж вказує на зв'язок явища з хмарністю.



Вчені впевнені, що «асиметрія потепління» може бути більш значущим для природи фактором, ніж здається на перший погляд. Цей температурний феномен може відобразитися на тваринах і рослинах, які активні в той чи інший час доби.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»