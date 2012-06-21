Голандська авіакомпанія KLM профінансувала новий авіаційний проект, здатний докорінно змінити уявлення про форму і зміст комерційних літаків. Новинку розробли інженери з Технологічного університету Делфта в Нідерландах. Назвали новинку Flying-V. Він буде здатний перевозити до 314 пасажирів, при цьому стане витрачати на 20% менше палива, ніж звичайні літаки.
Форма культової гітари
Повітряне судно названо на честь знакової електрогітари Gibson Flying-V, що побачила світ у 1958 році і використовувалася багатьма легендарними гітаристами – від Едді Ван Халена і Джиммі Хендрікса до Брайана Мея і Кіта Річардса. Літак, дійсно, нагадує за своєю формою гітару, розширюючись по діагоналі від носа судна до хвоста.
Загальна ширина літака 65 метрів, а довжина трохи менше 55. Загалом розмір можна порівнювати з традиційними авіалайнерами Airbus A350 і Boeing 787. А це означає, що є змога використовувати вже існуючу інфраструктуру аеропортів: ворота, ангари і злітно-посадочні смуги. Є й цікаві конструктивні рішення новинки – розміщення частини пасажирських і вантажних місць безпосередньо в крилах літака.
Висока енергоефективність
У задній частині судна встановлено два турбовентиляторні двигуни. Вони розташуються зверху, тоді як в більшості теперішніх моделей літаків, двигуни розміщені під крилом. Такий тип розміщення, як стверджують конструктори, допоможе різко скоротити вуглецевий слід повітряних перевезень і, зрозуміло, витрати на паливо.
Роелоф Вос, керівник проекту TU Delft, запевняє, що подібні інновації необхідні літакобудуванню як новий щабель до підвищення ефективності.
"Загалом авіація має майже 2,5% глобальних викидів CO2, тому нам дійсно потрібно створювати більш ефективні літаки", – наводить слова Воса CNN.
При цьому представник TU Delft не робить ставку на електролітаки, які багатьма вважалися як панацея в плані екологічності перельотів.
– Електролітаки занадто важкі, і ви не зможете літати на них через Атлантику ні зараз, ні через 30 років, – вважає Вос. – Тому ми повинні придумати нові технології, які знизять споживання палива, наприклад, за рахунок аеродинамічних властивостей. Нова конструкція, яку ми пропонуємо, реалізує синергію між фюзеляжем і крилом. Фюзеляж активно сприяє підйому літака і створює мінімальний аеродинамічний опір.
Макет кабіни Flying-V представлять громадськості в амстердамському аеропорту Schiphol в жовтні 2019 року в рамках святкування 100-річчя KLM. Очікується, що повністю доопрацьована новинка повітряного лайнера надійде в експлуатацію між 2040 і 2050 роками.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»