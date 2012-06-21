Воротар збірної Німеччини і мюнхенської «Баварії» Мануель Нойер побив рекорд Зеппа Майера за кількістю матчів «на нуль» у складі національної команди. Про це повідомляє портал Goal.
Збірна Німеччини в матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи - 2020 перемогла команду Естонії з рахунком 8: 0. Нойер зробив два сейви і провів свою 37-ю суху зустріч у складі національної команди. Досягнення Майера (36) було встановлено в 1979 році.
На рахунку 33-річного голкіпера 86 матчів у складі національної команди. У 2014 році Нойер разом зі збірною Німеччини став чемпіоном світу. Після цього воротар практично у всіх матчах почав виводити команду на поле з капітанською пов'язкою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»