Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Поліцейські затримали двох злодіїв, яких підозрюють у вчиненні серії крадіжок з приватних будинків на Черкащині. Організував групу раніше неодноразово судимий житель обласного центру. А затримали домушників під час чергової крадіжки в Золотоноші.
Зловмисники були передбачливими, діяли, як їм здавалося, обережно. Обирали тільки «елітне» житло. Довго стежили за господарями і проникали в будинок, коли там нікого не було. Поки один викрадав цінні речі, інший чекав у машині, аби своєчасно покинути місце злочину. Викрадене збувалив інших містах.
Правоохоронцівже протягом місця йшли по їхньому сліду. А коли злодії уже готові були «обчистити» чергову жертву, прозвучав владний голос поліцейського: «Стояти!». Під час обшуків за місцем проживання працівники поліції вилучили речі, раніше викрадені у потерпілих.
Затримані — крадії зі стажем. Однак і вони прорахувалися.Санкція відповідної статті КПК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.