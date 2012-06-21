Децентралізація нині в активному впровадженні. Маємо очевидні результати: створено 743 об’єднані територіальні громади. Проте головний критерій — не кількість громад, а зміна якості послуг за рахунок упровадження інфраструктурних проектів і секторальних реформ в освіті, охороні здоров’я, адміністративних і соціальних послугах тощо. Про це на засіданні ради донорів з питань упровадження децентралізації заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
«Нам важлива активна комунікація та співпраця з міжнародними донорами. Це дає змогу залучати найкращий досвід європейських країн, особливо в напрямі впровадження секторальної децентралізації у громадах. І важливими у цьому контексті стають охорона здоров’я, насамперед сільська медицина, освіта, соціальний захист дітей-сиріт, спортивна інфраструктура, культура, безбар’єрний простір, інклюзія. І я вдячний міжнародним партнерам за активну позицію та підтримку. Без міжнародної допомоги реалізація секторальних реформ була б можливою, але не такою швидкою та якісною», — наголосив Геннадій Зубко.
У розвитку первинної медицини в сільській місцевості, за словами віце-прем’єр-міністра, наше завдання — сформувати мережу закладів надання первинної медичної допомоги з новою якістю медичної послуги. Адже саме вона стає базовою для кожної людини, і маємо шанс зробити цю послугу якісною, вивести на новий рівень.
«Уряд ухвалив порядок та умови надання субвенції та розподілив її між регіонами. Розроблено форму ресурсної відомості щодо наявних (перспективних) місць надання первинної медичної допомоги для кожної території, а також стандарти й типові проекти амбулаторій різного типу та обраховано вартість реалізації проектів. Складено графік реалізації проектів, тож маємо переходити до його виконання», — констатував Геннадій Зубко.
Він додав, що амбітне завдання в освіті — продовжити формування мережі опорних шкіл. Їх уже 530, з них 224 — в ОТГ.
Цього року до пріоритетних проектів регіонального розвитку, які фінансують за державної підтримки, додано ще один — розбудову мережі дитячих сімейних будинків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей з інвалідністю.
Геннадій Зубко наголосив і на важливості формування та розвитку культурного простору в громадах, повідомляє прес-служба урядовця. Це дасть змогу втримати і розвивати населення, створювати робочі місця, підвищити рівень життя тощо.
Керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Беренд де Гроот підтримав пришвидшення впровадження секторальних реформ в Україні. «Нині головний акцент — на секторальних реформах. Без їх впровадження подальший прогрес децентралізації в Україні неможливий. У деяких громадах вже активно впроваджують нові освітні, адміністративні та соціальні послуги і є результати. Це мотивує інші територіальні громади до змін. Маємо намір охопити новими сервісами всю територію України, поліпшуючи рівень життя всіх громадян», — наголосив Беренд де Гроот.
Геннадій Зубко подякував учасникам ради донорів, які допомагають у впровадженні децентралізації в Україні — програмі ULEAD, урядам Німеччини, Польщі, Естонії, Швеції, SIDA, DESPRO, ПРООН, USAID, DOBRE, ПУЛЬС, EDGE. Він наголосив, що нинішні успіхи децентралізації — це спільний успіх України й міжнародних партнерів.
Рада донорів, до слова, об’єднує всі міжнародні проекти, які допомагають упроваджувати децентралізацію. Співголови ради — Геннадій Зубко та Беренд де Гроот.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»