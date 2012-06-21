За словами головного радника президента США Джо Байдена з питань медицини Ентоні Фаучі, він сподівається на поступове послаблення обмежувальних заходів, введених через поширення пандемії коронавірусу, протягом нинішнього року. Однак на повернення до нормального життя до березня 2022 року він закликає не розраховувати, уточнює The Washington Times.

В ході виступу на конференції Единбурзького університету, організованою у віртуальному форматі, Фаучі зазначив, що повернутися через рік до нормального життя не вийде, оскільки до цього часу неможливо вакцинувати всіх людей. «Я не думаю, що в наступному році ми повернемося до нормального життя, але я сподіваюся, що ми знаходимося на шляху до нормалізації», – заявив він.

Вчений-медик пояснив: щоб США повернулися до нормального життя потрібні «глобальні дії». При цьому він назвав «незрозумілим» рішення влади деяких штатів скасувати вимоги щодо соціального дистанціювання і обов'язкового носіння масок.

Фахівець додав, що останній раз в США щоденне число випадків зараження COVID-19 опускалося нижче позначки в 10 тисяч осіб майже рік тому, в березні 2020 року. Але вже з жовтня ця кількість не опускається нижче 50 тисяч осіб на добу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»