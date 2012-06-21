Заступник міністра оборони США з розвідки, відставний віце-адмірал Джозеф Кернан подав у відставку, повідомляє CNN.
«Я подав заяву про відставку (...), яка набуде чинності сьогодні. Я хочу подякувати всім вам за вашу невтомну відданість нашій країні і підтримку особисто мене протягом останніх трьох років. Для мене було честю служити разом з усіма вами», – цитує телеканал лист Кернана колегам.
Як повідомили в Пентагоні, відставка Кернана планувалася кілька місяців.
Заступник міністра з розвідки працював на своїй посаді з 2017 року.
Президент США Дональд Трамп в понеділок оголосив, що звільнив із займаної посади міністра оборони країни Марка Еспера і призначив тимчасово виконуючим обов'язки глави Пентагону директора Національного контртерористичного центру США Крістофера Міллера.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»