Браузер Google Chrome перестане працювати на комп'ютерах і ноутбуках, які старші за 2005 рік випуску. Про це йдеться в документі команди розробників Chromium.

Оновлення Chrome 89 принесе відмову від підтримки процесорів архітектури x86, які не володіють підтримкою команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3). В основному це торкнеться платформ до 2005 року випуску. І якщо ПК на чіпі Celeron M все ще можна оновити до актуальної Windows 10, то нового Chrome він не отримає.

Користувачі версії Chrome 87 і вище отримають повідомлення про припинення підтримки в найближчі тижні. Непопулярний захід Google торкнеться тільки Windows, оскільки ChromeOS, Android і Mac вже вимагають процесорів з підтримкою SSE3.

Орест ГОРНЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»