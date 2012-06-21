Google готується до випуску перших релізів операційної системи Fuchsia для розробників. Розробка системи ведеться з 2016 року. Чи стане вона повноцінною заміною Android і Chrome OS – поки невідомо. Однак інтерфейс систем дуже схожий, кажуть фахівці.

Fuchsia – це операційна система, така як Android, macOS або Windows, розроблена Google як проєкт з відкритим вихідним кодом. У той час як Google протягом багатьох років досить приховано займалися розробкою проєкту, команда Fuchsia недавно відкрила двері для розробників, які можуть внести свій внесок у проєкт.

Очікується, що Fuchsia зможе як і раніше запускати додатки, написані для платформ Linux, включаючи додатки Android. Завдяки цій можливості і широкого спектру пристроїв, на яких тестувалася Fuchsia, деякі вважають, що Fuchsia може стати об'єднуючою ОС від Google, яка може працювати практично на чому завгодно, включаючи телефони, ноутбуки та інші пристрої з доступом в інтернет.

Приблизних дат випуску системи поки немає. В кінці літа 2021 року виповнюється п'ять років з тих пір, як вона почала розроблятися.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»