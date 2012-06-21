Ярослав САДОВИЙ,

«Урядовий кур’єр»

Google веде активну розробку нової операційної системи (ОС) Fuchsia, яка в перспективі замінить Android. Нині компанія вже підготувала бета-версію системи розробників, так що вже можна говорити про початок тестування Fuchsia. Як виглядатиме нова операційна система і що її відрізняє від попереднього дітища Google – з’ясовував «Урядовий кур’єр».

Операційна система Fuchsia, яку розробляє Google, вже пройшла внутрішнє тестування корпорації, яке розпочалося в кінці минулого року, і тепер перша бета-версія нової ОС стане доступна для сторонніх розробників, повідомляє портал 9to5Mac.

Розробка Fuchsia ведеться в Google як мінімум з 2016 року. Очікується, що ця ОС стане заміною Android, перша версія якої побачила світ ще в 2008 році.

Необхідність у створенні Fuchsia з'явилася в зв'язку з виходом нових персональних ґаджетів, пов'язаних з «інтернетом речей», тобто тих хто має вихід у мережу. ОС розробляється для великої кількості пристроїв, від комп'ютерів і телефонів до систем віртуальної і доповненої реальності, і повинна зв'язати їх у єдину екосистему, подібну «яблучній» iOS.

Таке рішення дозволить поліпшити конкурентоспроможність Google на тлі головного опонента компанії – Apple.

Незважаючи на те, що на частку Android припадає на 85% ринку мобільних пристроїв, у операційної системи iOS, що належить «яблучному» бренду, є переваги в сфері продуктивності, захисту інформації, а також інтеграції з усіма пристроями Apple.

Важливий фактор – доступність оновлень. Коли у iOS виходить нова версія, більшість власників iPhone оперативно оновлюють свою операційну систему. Що стосується нових версій Android, найчастіше вони не підтримують застарілі пристрої, через що тільки 10% користувачів отримують доступ до оновлень.

Варто відзначити, що, незважаючи на затяжну розробку, Google протягом багатьох років приховувала подробиці про Fuchsia. Тому ЗМІ відомі лише деякі факти про операційну систему. Так, основна відмінність цієї ОС – це ядра, на яких вони базуються. Так, у Fuchsia є власне ядро Zircon, яке співробітники Google написали з нуля. Android базується на ядрі Linux.

Розробка графічного інтерфейсу під кодовою назвою Armadillo завершилася ще в 2017 році і нагадує дизайн сучасного Android. На початку 2019 року, завдяки вбудованій в ОС модифікованої версії середовища Android Runtime, розробникам вдалося запускати на Fuchsia Android-додатки.

Тому два цих факти можуть безпосередньо свідчити про намір Google замінити стару ОС.

У 2019 глава напрямків Android і Chrome OS компанії Хіроші Локхаймер заявив, що Google не розглядає Fuchsia як заміну цих платформ, однак зараз думка компанії на цей рахунок могло змінитися. Нова інформація про секретну ОС з'явилася лише на початку грудня 2020 року, тоді корпорація підтвердила, що робота над проєктом триває, незважаючи на пандемію. Тоді ж Google розповіла про свої подальші плани щодо розробки Fuchsia.

Так, американська корпорація збирається працювати над створенням драйверів під різні пристрої, поліпшенням продуктивності файлових систем і додаванням нових можливостей взаємодії людей з обмеженими можливостями з інтерфейсом операційної системи.

Поки невідомо, коли Fuchsia стане доступною для масового споживача, однак якщо проводити паралель з Android, то можна говорити про те, що це може статися через півроку після виходу бета-версії.

Ще в 2018 році іноземні ЗМІ повідомляли про те, що головною метою розробників нової ОС є повна заміна операційної системи Android. За попередніми прогнозами, перехід з Android на Fuchsia повинен завершитися до 2023 року.

«Відхід від Android дозволить Google розпочати все з нуля і уникнути всіх помилок, яких вони припустилися десять років тому», – заявив співзасновник месенджера Confide Джефрі Гросман. За його словами, нова ОС допоможе компанії повернути колишній вплив серед виробників техніки і розробників додатків.