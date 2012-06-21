Корпорація Google розкрила подробиці функціонування свого нового стрімінгового сервісу Stadia. Онлайн-презентація платформи пройшла в YouTube у четвер, 6 червня.
Сервіс дозволить грати у відеоігри за допомогою стрімінга все обчислення будуть проводитися в «хмарі», тому дорога техніка і завантаження програм на домашній пристрій не будуть потрібні. Таким чином, користувачі отримають доступ до ігор в дозволі 4K при 60 FPS (кількість кадрів, оброблених і відкритих в секунду).
Stadia запрацювати в листопаді 2019 року, плата складе 9,99 доларів на місяць. Серед високобюджетних ігор будуть доступні Assassin's Creed Odyssey, Mortal Kombat 11, Destiny 2, The Division 2, Doom і ін. Для користування сервісом буде потрібно підключення до інтернету зі швидкістю щонайменше 10 Мбіт с, повідомляє La Presse.
Платформу спочатку запустять в 14 країнах, зокрема в США, Фінляндії, Італії, Норвегії, Канаді, Німеччині, Великобританії та ін.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»