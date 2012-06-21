Із таким жартівливим девізом у приміщенні Шосткинської центральної бібліотеки імені. Л. Толстого на Сумщині відкрилася виставка головних уборів місцевої майстрині Надії Шевцової. На перший погляд, ніби нічого незвичайного, але кожен з експонатів настільки незвичний і креативний, що відвідувачі не приховують захоплення майстерністю землячки. Адже то не просто головні убори, а шапки у вигляді жирафа, восьминога, рибальської сіті тощо, не кажучи про звичайні жіночі капелюшки, лицарські шоломи і навіть у формі звичайнісінької комбінації… з трьох пальців.
Шапки майстриня плете звичайним гачком, деякі — руками, не використовуючи спеціальних інструментів. За її словами, на такий експеримент надихнули вироби представниць жіночого клубу «Відрада», що в сусідньому Вороніжі, який очолює невтомна Ніна Полякова. Це вже четверта персональна виставка Надії Анатоліївни, хоч до цього виготовляла незвичні види варення, а тепер захопилася образами немовлят для фотосесій.
До слова, на виставці облаштовано фотозону, де відвідувачі можуть зробити світлину на згадку в тому чи іншому головному уборі, що викликає особливі неповторні враження.