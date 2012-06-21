Грозовий фронт, що прокотився областю, пошкодив лінії електромереж та дахи житлових будинків, повалив дерева. Усього без світла залишилися майже 4 500 абонентів у 70 населених пунктах.
Найбільше постраждало місто Рубіжне. Тут було повалено понад сотні дерев, які перекрили автошляхи, обірвали дроти електромереж. Дерева пошкодили машини, град – покрівлю 11 багатоповерхівок та спортмайданчик.
Чотири мешканці міста отримали травми внаслідок негоди, один із них госпіталізований до травматологічного відділення міської лікарні.
«Над ліквідацією наслідків негоди працюють бригади ДСНС, електрики та комунальники», – проінформував голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»