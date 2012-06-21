Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині правоохоронці вилучили із незаконного обігу 45 гранат, 2 гранатомети, 14 одиниць вогнепальної зброї, 3 вибухових пристрої та майже 5,5 тисячі набоїв різного калібру. Хатні арсенали мешканців прифронтового краю виявили в ході профілактичної спецоперації «Зброя і вибухівка», яка стартувала у області 20 травня і має на меті оздоровити оперативну ситуацію щодо незаконного обігу зброї та боєприпасів, а також заблокувати витік вибухонебезпечних предметів на сусідні території.
До речі, окремі місцеві жителі активно відгукнулися на неодноразові пропозиції правоохоронців добровільно здати зброю, що зберігається незаконно, і уникнути кримінальної відповідальності за ч. 3. ст. 362 КК України. Так вчинили недавні власники 35 одиниць вогнепальної зброї та майже 500 одиниць різноманітних боєприпасів. Інші ж аж до візиту правоохоронців продовжували тримати вдома «про запас» небезпечні предмети: житель Костянтинівки заховав у своєму будинку гранатомет, мешканець Маріуполя зберігав пістолет з набоями, юнак із одного з сіл Мар’їнського району мав «у господарстві» 2 гранати РГД-5 та 400 грамів пластиду, власник дачі біля Авдіївки тримав тут 5 пострілів протитанкового гранатомета. А метка жіночка із Лиману навіть розпочала торгувати боєприпасами: за одну гранату вона просила всього 300 гривень і під час оперативної закупки поліцейські вилучити 4 одиниці цього «товару».
Профілактична спецоперації триватиме до 20 червня і тому правоохоронці вкотре звертаються до донеччан, які ще ховають зброю та боєприпаси, не наражати себе і близьких на небезпеку, а повідомити про це поліцію, заодно уникнувши кримінальної відповідальності.