Управління цивільної авіації Греції оголосило про скасування семиденного обов’язкового карантину для подорожувальників, які «постійно проживають у країнах-членах Європейського Союзу, Шенгенської зони, Великій Британії, США, Ізраїлі, Сербії та Об’єднаних Арабських Еміратах».

Це стосуватиметься пасажирів, які отримали дві дози вакцини, і тих, хто має негативний тест на коронавірус, зроблений протягом останніх 72 годин. Про це йдеться у повідомленні грецького цивільного авіаційного управління. Карантинні вимоги було скасовано з початку цього тижня, але обмеження, які стосуються внутрішніх та міжнародних рейсів, залишатимуться чинними до кінця квітня.

Греція збирається відкрити туристичний сезон у середині травня. Але минулого тижня уряд оголосив, що цього тижня відкриє кордони для туристів з Європи та інших країн, які мають або сертифікат про щеплення, або тести на коронавірус. Грецький уряд ухвалив ці рішення попри те, що нині країна перебуває на піку третьої хвилі пандемії. Тут щодня реєструють близько 1,5 тисячі хворих на день і кілька десятків смертей. У країні діють жорсткі обмежувальні заходи, а поїздки між регіонами грецька влада дозволяє своїм громадянам лише у виняткових ситуаціях.