Греція з 13 листопада вводить загальнонаціональну комендантську годину у зв'язку з різким погіршенням епідеміологічної ситуації через стрімке поширення другої хвилі COVID-19. Починаючи з п'ятниці, громадянам забороняється виходити на вулиці з 9 години вечора до 5 години ранку на всій території країни.

Як повідомляє газета Kathimerini, виняток зроблено лише для людей життєво важливих професій, що рухаються до місця роботи (для них пропуски оформляє роботодавець), відвідувачів медичних установ та осіб, що вигулюють домашніх тварин. Останнім потрібно відправити повідомну SMS на спеціальний телефонний номер і отримати дозвіл на вихід з дому. У разі відсутності дозволу порушникам режиму загрожує штраф у 300 євро (майже 10 тисяч гривень).

На відміну від попередніх обмежень, введених Афінами минулої весни, нинішні рестрикції – більш жорсткі. Так, якщо раніше грецька влада дозволяла займатися спортом на вулиці, то тепер така активність під суворою забороною. Продуктові магазини також зобов'язані закривати свої двері для відвідувачів раніше, ніж зазвичай.

Виступаючи днями в парламенті Греції, прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс звинуватив грецьку молодь у нинішньому спалаху інфекційного захворювання. За його словами, молоді люди – відвідувачі барів і таверн – стали головними рознощиками коронавірусу.

«Ми спробували багато планів, але всі вони були зірвані через поведінку деяких людей. Ми сьогодні знаємо, де знаходилися джерела спалахів. Ми говоримо це, щоб пояснити суспільству, що така поведінка створює проблему в галузі охорони здоров'я для всіх. Головне джерело поширення вірусу – розваги молоді», – сказав Міцотакіс.

Нагадаємо, що кількість інфікованих у Греції, де проживає 11 мільйонів осіб, в останні дні стрімко зростає. У минулий четвер влада країни виявили понад 3300 випадків захворювання, а 50 чоловік померли від COVID-19. Антирекорди добового приросту випадків інфікування в країні раніше були зафіксовано 5 листопада (2 917 випадків), 4 листопада (2 646) і 3 листопада (2 166). Загальна кількість заражених на цей час досягла 66 тисяч осіб, а з початку епідемії в країні від коронавірусу померли 959 осіб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»