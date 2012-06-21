Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

У межах адміністративно-територіальної реформи певні трансформації відбуваються і в правоохоронній системі, зокрема останніми роками у штаті деяких об’єднаних територіальних громад з’явилася додаткова посада поліцейського офіцера громади.

В управлінні Нацполіції в Полтавській області пояснили, що це — одна з головних умов формування безпечного простору в громаді. Поліцейський офіцер — це майже той самий дільничний, тільки набагато краще підготовлений теоретично й фізично, має у розпорядженні сучасний службовий автомобіль і все необхідне для виконання найвідповідальніших завдань з охорони порядку на території, за безпеку якої він відповідає.

Впровадження проєкту в області анонсують 2021 роком, але місцеві громади фактично вже реалізують цей проєкт два роки. За цей час створили 14 поліцейських станцій. Дві з них — у Петрівсько-Роменській та Великобудищанській ОТГ — відкрили всього два місяці тому.

Посада поліцейського офіцера громади дуже популярна. Не останню роль відіграє його заробітна плата й можливість користуватися потужною іномаркою. Разом з тим, і вимоги до офіцера суворі. Цих фахівців готують на базі одного з провідних вишів МВС сусідньої області з залученням іноземних інструкторів.