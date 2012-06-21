За п’ять місяців 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли до 89,7 мільярда гривень. Приріст надходжень порівняно з відповідним періодом минулого року сягнув 24,1%, або 17,39 мільярда гривень. Зростання місцевих бюджетів порівняно з торішнім аналогічним періодом відбулося у всіх регіонах України: від 180 мільйонів гривень у Чернівецькій області до 1,9 мільярда — у Дніпропетровській. Бюджет міста Києва зріс на 2,8 мільярда гривень. Такі дані на своїй сторінці у Фейсбуці навів віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Найвищі темпи зростання доходів порівняно з минулим роком, повідомляє служба урядовця, зафіксовано у Полтавській (+30,4%), Донецькій (+28,0%), Сумській (+27,9%), Тернопільській (+27,0%) областях.
Упродовж цього періоду підвищилися й доходи місцевих бюджетів 665 ОТГ, які сягнули 7,43 мільярда гривень. Їх приріст — 64,8%, або 2,92 мільярда гривень. Із розрахунку на одного жителя середній показник власних доходів 665 ОТГ зріс до 1322,1 гривні з 802,2 (+519,9 гривні).