Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У восьми пологових будинках, розташованих на підконтрольній Україні території Луганщини, з початку року народилася 821 дитина, і 88 % з них отримали свій перший документ безпосередньо в пологовому будинку. Такі дані наводить начальник Головного територіального управління юстиції у Луганській області Тетяна Філатова.
За її словами, українські державні органи намагаються якомога якісніше допомогти й тим громадянам України, котрі волею обставин опинилися на тимчасово непідконтрольній території і їхня дитина з'явилася на світ у медичних закладах самопроголошеної республіки. Протягом чотирьох місяців такі батьки зверталися в органи юстиції на українській Луганщині і 592 актові записи створені на підставі рішень судів щодо визнання фактів народження на тимчасово окупованій території.