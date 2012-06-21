Президент Петро Порошенко заявляє, що вважає рішення Європарламенту щодо макрофінансової допомоги свідченням прогресу України на шляху реформ. «Більшість депутатів підтримали пропозицію Єврокомісії про надання нової програми макрофінансової допомоги ЄС для України обсягом мільярд євро. Дякую всім друзям України в Європарламенті та європейських інституціях за єдність у підтримці! Це ще одне свідчення нашого прогресу на шляху реформ», — написав Президент на своїй сторінці у Facebook. Усі очікують найближчим часом остаточного рішення Ради ЄС.
Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії з надання Україні нового четвертого пакета макрофінансової допомоги. За, повідомляє УНІАН, проголосувало 527 депутатів, проти були 124 і утрималися 29. Під час дебатів віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс попередив нашу сторону, що четверту програму макрофінансової допомоги буде пов’язано з виконанням Україною певних вимог, зокрема щодо пришвидшення реформ.