Верховна Рада зобов’язала уряд в місячний термін внести до парламенту зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо збільшення видатків на субсидії.

Як передає Укрінформ, відповідний проєкт постанови «Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги» за реєстраційним номером 4650 авторства спікера парламенту Дмитра Разумкова, лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамії та понад 50 парламентарів підтримали 337 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Відповідно до ухваленої постанови, Кабмін має у місячний термін також «вивчити питання та подати пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою завершення опалювального сезону 2020-2021 рр. на основі системи надання житлово-комунальних послуг населенню, що діяла до 1 січня 2021 року».

При цьому урядовцям рекомендують удосконалити механізм підтримки вразливих споживачів в частині відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім цього, парламентарі радять уряду встановити окремий тариф для споживачів, які протягом місяця використають до 100 кіловат електроенергії, а також внести зміни до фіксованих цін на електричну енергію «з метою встановлення окремого тарифу на електричну енергію, що відпускається населенню для будинків, обладнаних опалювальними електроустановками та негазифікованих будинків, за обсяг, спожитий до 3000 кВт/год на місяць (включно)».