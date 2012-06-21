Всеукраїнський благодійний фонд «Дитячий світ» розпочав проект «Літо для дитини героя». В рамках проекту будуть зібрані пожертвування на проведення літнього оздоровлення дітей героїв АТО в дитячому таборі «Велика гра» на Чорному морі.
Табір працюватиме з 16 червня по 29 серпня 2018 року на курорті Затока Одеської області. Фонд планує протягом п’яти змін оздоровити до 2,5 тис дітей. Остаточна кількість дітей героїв АТО буде залежати від суми пожертвувань, зібраних під час проведення проекту. У 2017 році табір «Велика гра» увійшов у ТОП-10 кращих таборів України. Загальна кількість дітей, які стали учасниками табору, становить понад 5000 осіб.