«Вітаю рішення Ради ЄС, що відкриває шлях до започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні, про яку ми з лідерами ЄС домовилися наприкінці минулого року», — так на своїй сторінці у Facebook Президент Петро Порошенко відреагував на позитивне для нас рішення щодо нового пакета макрофінансової допомоги Україні обсягом мільярд євро.
На переконання глави держави, це важливий сигнал з боку держав-членів ЄС щодо оцінки прогресу на шляху реформ та відданості подальшій підтримці нашої країни. Європейська Рада схвалила угоду з Європарламентом про новий пакет макрофінансової допомоги 29 травня, повідомляє УНІАН. Допомогу буде розділено на транші, наданню кожного з яких має передувати виконання Україною певних умов, а саме: повага до демократичних механізмів, верховенство закону, дотримання прав людини, а також реалізація економічних і фінансових реформ. Умови буде викладено в меморандумі про взаєморозуміння між Україною і Європейською комісією. Макрофінансову допомогу надаватимуть і за умови прогресу в запобіганні корупції та виконанні програми МВФ.