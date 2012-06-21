Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні здійснив перевірку дорожніх робіт на трасі М-12 Стрий –– Тернопіль –– Кропивницький –– Знам’янка, частина якої –– в межах Тернопільської та Вінницької областей — входить до транспортного коридору Go Highway, що з’єднає порти Чорного моря та Балтики. Роботи розпочато на 12 об’єктах маршруту, зокрема на чотирьох ділянках траси М-12.
Учора глава уряду подолав 240 км. «Хочу подивитися, як відбувається будівництво та реконструкція дороги за проектом Go Highway. Торік ми спрямували на цей проект 800 мільйонів гривень, цього року –– 4 мільярди. Наступного року проект буде завершено, — сказав Володимир Гройсман. — Від західного кордону до Вінниці й ділянку від Вінниці до Умані буде зроблено до кінця року. Хочу подивитися, хто що ремонтує, де є проблеми. Наголошую: фінансування забезпечене, тендери проведено, кошти передбачено. Питання за підрядниками та якісним виконанням робіт».
Загалом Прем’єр перевіряє перебіг виконання дорожніх робіт у трьох областях: Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій.