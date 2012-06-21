У двотижневий термін розробити й подати до уряду план переатестації всіх співробітників податкової служби доручив главі відомства Сергієві Верланову Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. «Ми не дозволимо нікому в новій податковій вимагати гроші у підприємців. Усі корупційні прояви у державних органах буде знищено, — написав він у фейсбуці. — Розслідування таких випадків буде максимально публічним, люди мають знати в обличчя хабарників і корупціонерів. Ситуація, яка склалася в одеській податковій, засвідчує: нам ще треба багато над чим працювати й посилювати контроль». А Сергієві Верланову доручено виїхати на місце події, розібратись у ситуації та доповісти про підсумки й провести перевірку доброчесності та відповідності антикорупційному законодавству керівників територіальних органів ДПС та її центрального апарату.
Ідеться про затримання НАБУ в.о. начальника управління ДПС в Одеській області Н. Чеботарьової за спробу підкупу співробітника прокуратури для потурання протиправній діяльності співробітників ДПС, зокрема щодо отримання хабарів від підприємців.