У мережі з'явилося фото галактики NGC 2336. Це спіральний різновид галактик з перемичкою, яка в поперечнику досягає довжини у 200 тисяч світлових років. Знімок зробив космічний телескопом Хаббл.

Учені з NASA зазначають, що NGC 2336 знаходиться на відстані майже 100 мільйонів світлових років від Землі, пише SciTechDaily. Розташований об'єкт у сузір'ї Camelopardalis (Жираф), при цьому на рукавах галактики знаходяться досить молоді зірки. Їх найлегше розпізнати за яскраво-блакитним кольором. Старі ж зірки знайшли своє місце в центральній частині галактики і відрізняються своєю червонуватістю.

Нагадаємо, що цю галактику відкрив у 1876 році німецький астрономом Вільгельм Темпель за допомогою 28-сантиметрового телескопа. Але саме завдяки величезному дзеркалу Хаббла діаметром 2,4 метра вченим нарешті вдалося отримати високоякісне повне зображення цього космічного об’єкта.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»