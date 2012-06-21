Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Згідно з даними рейатингу ефективного використання коштів, виділених на ремонт місцевих доріг у рамках президентської програми «Велике будівництво», Харківська область продемонструвала другий результат в Україні, використавши за 11 місяців нинішнього року 95,25% коштів фонду.

За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Руслана Тихонченка всі заплановані роботи з ремонту доріг місцевого значення виконані у повному обсязі. Всього ж у регіоні відновлено 76 кілометрів доріг, на що було витрачено близько 800 мільйонів гривень.

В обґрунтованості даних рейтингу мешканці регіону змогли вже переконатися вочевидь, на власному досвіді. Так, після поточних та капітальних ремонтів невпізнанно змінилися дороги Печеніги — Мартове — Борщова, Харків — Липці — Борисівка, Андріївка — Курган — Мілова, Старий Салтів — Приколотне, під’їзд до селища Березівки, радуючи автомобілістів якістю покриття та дорожньої розмітки.

Порівняно з минулим роком протяжність відремонтованих ділянок місцевих шляхів зросла майже на третину. Окрім того, як повідомив Руслан Тихонченко, завдяки системі електронних закупівель було зекономлено близько 100 мільйонів гривень, які спрямували на ремонт додаткових об’єктів.